L’Ariete torna in campo Oggi big match con Empoli

L’Ariete Pvp Pallavolo Prato torna in campo per la prima partita del 2026, affrontando l’Empoli nel girone F di serie B2 femminile. Dopo la pausa, le ragazze sono pronte a riprendere il campionato con determinazione, in una sfida importante per la classifica. Questa partita rappresenta un momento chiave per il proseguimento della stagione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Le vacanze sono finite. Prima sfida del 2026 per l’Ariete Pvp Pallavolo Prato nel girone F di serie B2 femminile. Si torna in campo e la squadra di Massimo Nuti lo farà ospitando alla palestra di San Paolo, oggi pomeriggio alle 18, la Timenet Empoli. Un match di alta classifica visto che le ospiti, neopromosse, possono essere considerate la vera grande sorpresa del torneo (sono al quarto posto come le pratesi). Empoli ha gli stessi punti di Prato, 21, ha ottenuto vittorie importanti e di prestigio contro Florenzo e Liberi e Forti ed ha portato al quinto set la capolista Normac Genova. Insomma, una squadra carica di entusiasmo e di sicurezze, ben allenata da Marco Dani con ragazze di qualità come le schiacciatrici Lari e Messina ed una vecchia conoscenza del volley pratese come l’opposto classe 1991 Carolina Sacchetti, proveniente dalla categoria superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

