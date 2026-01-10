L'arbitro Abisso dopo aver tolto un rigore al Como contro il Bologna | Non commette alcun fallo
L’arbitro Abisso aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore al Como a seguito di un contatto tra Vitik e Douvikas. Tuttavia, dopo aver consultato il VAR, ha rivisto la decisione e ha annullato il rigore, ritenendo che non si fosse verificato alcun fallo. Questo episodio evidenzia come le decisioni arbitrali possano cambiare in base alle immagini e all’analisi video.
L’arbitro Abisso concede un calcio rigore al Como per un contatto tra Vitik e Douvikas ma dopo aver rivisto l'azione al VAR cambia idea: "Non commette alcun fallo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Abisso revoca il rigore in Lecce-Verona con una gaffe clamorosa: “Il 37 dell’Udinese non fa fallo”
Leggi anche: Cosa ha rischiato Saelemaekers per aver esultato in faccia all’arbitro Guida dopo il rigore di Dybala
Perché l'arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan; Allo stadio Sinigaglia per Como-Bologna fischierà Rosario Abisso di Palermo; Fiorentina, Kean ha acceso una luce di speranza. Abisso United: Amorim è l'ultima vittima; Serie A, gli arbitri della ventesima giornata.
L’arbitro Abisso dopo aver tolto un rigore al Como contro il Bologna: “Non commette alcun fallo” - L’arbitro Abisso concede un calcio rigore al Como per un contatto tra Vitik e Douvikas ma dopo aver rivisto l'azione al VAR cambia idea: "Non commette ... fanpage.it
Perché l’arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan - Milan: il tocco di braccio di Ricci sulla rovesciata di Kilicsoy fa discutere ma la decisione dell'arbitro ... fanpage.it
Abisso arbitro di Cagliari Milan: i precedenti del direttore di gara coi rossoneri - Abisso è stato designato come arbitro della sfida del prossimo 2 gennaio tra Cagliari e Milan: i precedenti con i rossoneri Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a fischiare l’inizio del nuovo ... milannews24.com
CIRO IMMOBILE SEGNA IL RIGORE CHE VALE L’APPRODO IN FINALE DEL BOLOGNA IN SUPERCOPPA ITALIANA??
#Abisso #arbitro #Mazzoleni #Marini #VAR #ComoBFC #ComoBologna #Como #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #SerieAEnilive x.com
BOLOGNA vs ATALANTA Mercoledì 7 gennaio 2026 h. 18.30 Arbitro: DI BELLO Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI IV: FERRIERI CAPUTI VAR: MERAVIGLIA AVAR: ABISSO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.