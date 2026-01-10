L’antico club Faum si è rinnovato

L’antico club Faum, la più antica associazione della città, si è recentemente rinnovato. Fondata a fine Ottocento, la Faum ha mantenuto il suo ruolo nel tempo, creando un legame tra le comunità dell’Appennino umbro-marchigiano. La sua storia si intreccia con quella del sodalizio umbro-marchigiano, contribuendo a preservare tradizioni e identità locali. Il rinnovamento rappresenta un passo importante per continuare a promuovere i valori e le attività dell’associazione nel

Continua la lunga storia della associazione più antica della città, la "Faum". Una associazione che fu fondata negli ultimi decenni dell'800 aderendo al sodalizio umbro marchigiano dal quale come sezione di Cagli prese il nome insieme ad altre località a ridosso della dorsale umbro marchigiana dell'Appennino. Infatti Faum significava, Federazione Alpinistica Umbro Marchigiana ed aveva come spirito partecipativo le ascese delle varie montagne dal Nerone ai Sibillini. In seguito la sezione cagliese cambiò nome diventando l'attuale Club Escursionistico "Tito Clementi". Un club che da circa un secolo e mezzo conta un direttivo legalmente costituito ed oltre 140 soci.

