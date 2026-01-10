Landini lancia il No al referendum

Landini esprime netta opposizione al referendum, evidenziando come le proposte abbiano implicazioni che vanno oltre il semplice cambiamento legislativo. Secondo il leader sindacale, si tratta di un tentativo di mettere in discussione l’indipendenza della magistratura e di minare i principi fondamentali della Costituzione e della democrazia. Le sue parole riflettono una posizione critica rispetto alle sorti del sistema istituzionale italiano in relazione alle proposte in discussione.

13.54 "Siamo di fronte non solo a un attacco esplicito all'indipendenza della magistratura, ma a un disegno politico esplicito del governo,che vuole mettere in discussione l'esistenza stessa della Costituzione e della democrazia così come la Costituzione la disegna". Così il segretario della Cgil Landini all' assemblea che lancia la campagna del comitato per il "No" al referendum. "La posta in gioco è il futuro della nostra democrazia,in un mondo che deve fare i conti con il ritorno della guerra", aggiunge Landini.

