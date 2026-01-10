Lancio di bottiglie e bastonate | scontri a Como prima della partita col Bologna

A Como, nel pomeriggio di oggi, si sono verificati scontri tra ultras delle due squadre prima della partita tra Como e Bologna. La rissa ha coinvolto persone che hanno lanciato bottiglie e utilizzato bastoni, causando preoccupazione tra i cittadini. L’episodio si è verificato nel centro della città, poco prima dell’inizio del match, e al momento non sono stati segnalati feriti gravi.

Paura in centro a Como, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio, è esplosa una rissa tra ultras delle opposte fazioni prima del fischio d'inizio del match tra i lariani e il Bologna valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Alla base dello scontro non ci sarebbe stato un errore, come circolato inizialmente sul web, bensì una scelta deliberata di evitare le disposizioni delle autorità da parte dei conducenti dei mezzi che trasportavano i tifosi felsinei a Como per la delicata trasferta. "Nelle fasi di arrivo dei tifosi ospiti, nonostante le chiare indicazioni e informazioni veicolate agli organi delle società sportive, un bus di tifosi bolognesi ha volontariamente eluso tali disposizioni uscendo dall'autostrada in una zona diversa", si legge in una nota ufficiale della questura di Como, "raggiungendo la città senza effettuare le previste attività di filtraggio, allo scopo di transitare davanti a un folto gruppo di tifosi comaschi".

