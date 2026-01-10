Lancia sacchetti con deiezioni canine escrementi ' incastrati' su alberi o lungo la strada | E' vergognoso

L’abbandono di sacchetti con deiezioni canine e l’incuria nel rispetto degli spazi pubblici rappresentano un problema diffuso. In alcuni casi, si verificano episodi come quelli di persone che, senza attenzione, lasciano i rifiuti lungo le strade o appesi agli alberi. Un comportamento che contribuisce al degrado ambientale e alla scarsa qualità della vita nelle nostre città. È importante promuovere un senso di responsabilità civica e rispetto per l’ambiente urbano.

Donna porta a spasso cani senza guinzaglio e poi 'lancia' sacchetti con deiezioni canine in strada, lasciando decine di escrementi 'incastrati' tra i rami gli alberi e lungo la via.Un atteggiamento reiterato nel tempo e diventato purtroppo abituale, quello denunciato dai residenti di via Donato.

