M olte lettrici mi chiedono: ma allora, come va a finire la storia del libro di Massimo Gramellini? La risposta è inevitabile: per saperlo, dovete leggere il libro di Massimo Gramellini, L'amore è il perché, pubblicato da Longanesi. Libri d'amore: 8 titoli sulle sfaccettature quotidiane X Leggi anche › Gramellini, Platone e la ricerca dell'anima gemella E poi magari leggere il Simposio di Platone, che ricordo come un incubo perché la temuta professoressa Chiavolini del liceo classico di Alba, ferocemente detta Lumumba per una sinistra somiglianza con il padre dell'indipendenza congolese, ci interrogava facendocelo tradurre all'impronta dal greco (io ho del tutto disimparato il greco, però questa formazione, che oggi susciterebbe vibrate proteste dei genitori e forse inchieste della magistratura, mi è stata utile).

© Iodonna.it - L’amore, scrive Gramellini, «non è né bello, né delicato. L’amore è duro, ispido, scalzo e senza casa»

