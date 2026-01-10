Labyrinth Brian Henson ricorda David Bowie sul set | Recitare per lui era come andare in vacanza

Sei anni dopo la scomparsa di David Bowie, Brian Henson, regista e produttore, ricorda l’esperienza sul set di Labyrinth. Figlio di Jim Henson, ha condiviso come lavorare con la star della musica fosse un momento speciale, paragonandolo a una vera e propria vacanza. Un ricordo che testimonia il rapporto professionale e umano tra Bowie e il cast del film, rievocando un’epoca significativa nel cinema e nella musica.

Il regista e produttore, figlio di Jim Henson che diresse il film, ha ricordato la star della musica a dieci anni dalla sua scomparsa. A quarant'anni di distanza dall'uscita nelle sale di Labyrinth - Dove tutto è possibile, Brian Henson, figlio del regista del film Jim Henson, ha fornito un ricordo accorato della rockstar David Bowie, del quale oggi ricorrono i dieci anni dalla morte. Henson all'epoca aveva 22 anni e trascorse parecchio tempo sul set del film insieme a Bowie, e la collaborazione gli permise di osservare il cantante da un punto di vista differente e più umano rispetto all'icona glamour che rappresentava per il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Labyrinth, Brian Henson ricorda David Bowie sul set: "Recitare per lui era come andare in vacanza" Leggi anche: Amanda Lear a Domenica In: “David Bowie non era bello ma affascinante. Lui mi ha spinto a cantare” Leggi anche: Dalla morte di David Bowie “si è tutto sfaldato”: lui era la lente con cui osservare il mondo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Labyrinth, Brian Henson ricorda David Bowie sul set: "Recitare per lui era come andare in vacanza" - Il regista e produttore, figlio di Jim Henson che diresse il film, ha ricordato la star della musica a dieci anni dalla sua scomparsa. movieplayer.it Labyrinth, Brian Henson aggiorna sul sequel: "Un progetto molto importante per noi" - Se ne parla da anni e sembra che prima o poi un sequel del cult con David Bowie verrà realizzato Nonostante le ultime notizie che affermavano che il sequel di Labyrinth di Scott Derrickson fosse in ... movieplayer.it New Trailer for Jim Henson's 'Labyrinth' 40th Anniversary Re-Release - " Fathom Entertainment has unveiled a new trailer for the classic Jim Henson fantasy adventure movie Labyrinth, which is celebrating its 40th ... firstshowing.net Labirynth film completo in italiano LABYRINTH 40th anniversary re-release in 4K In cinemas across the UK and Ireland from 9 January 2026 Released by Park Circus @park.circus.films #davidbowie #labyrinth #anniversary - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.