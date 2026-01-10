Laboratori esperienziali per i più piccoli con L’isola del fare e del creare 0-6

L’istituto comprensivo Perugia 4 e il nido “Tantetinte” propongono un laboratorio esperienziale per bambini da zero a sei anni, intitolato “L’isola del fare e del creare”. Dopo il successo dello scorso novembre, l’evento si ripete venerdì 16 gennaio, offrendo ai più piccoli occasioni di scoperta, gioco e creatività in un ambiente sicuro e stimolante. Un'opportunità per stimolare le capacità dei bambini attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

