Laboratori esperienziali per i più piccoli con L’isola del fare e del creare 0-6

L’istituto comprensivo Perugia 4 e il nido “Tantetinte” propongono un laboratorio esperienziale per bambini da zero a sei anni, intitolato “L’isola del fare e del creare”. Dopo il successo dello scorso novembre, l’evento si ripete venerdì 16 gennaio, offrendo ai più piccoli occasioni di scoperta, gioco e creatività in un ambiente sicuro e stimolante. Un'opportunità per stimolare le capacità dei bambini attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

"L'isola del fare e del creare" si replica. Dopo il successo dell'evento dello scorso novembre, l'istituto comprensivo Perugia 4 e il nido d'infanzia "Tantetinte", gestito da Polis società cooperativa sociale, organizzano per venerdì 16 gennaio un nuovo appuntamento dedicato ai bambini da zero a sei anni.

