La Visma-Lease a Bike e il dopo Yates Jorgenson | Voglio vincere un Grande Giro

La Visma-Lease a Bike si prepara alla stagione 2026, dopo l’assenza di Simon Yates. Matteo Jorgenson, tra i protagonisti della squadra, esprime chiaramente le sue ambizioni di vincere un Grande Giro, puntando a confermare il proprio valore e a rafforzare la competitività del team in questa importante sfida ciclistica.

Roma, 10 gennaio 2026 - L'inatteso ritiro di Simon Yates per molti ha indebolito oltremodo la Visma-Lease a Bike nei Grandi Giri: quasi a voler smentire questa tesi, Matteo Jorgenson rilancia le sue ambizioni stagionali, mettendo nel mirino proprio una delle corse da tre settimane. Le dichiarazioni di Jorgenson. Fresco di rinnovo quadriennale con lo squadrone olandese, lo statunitense ha condiviso delle sensazioni sulla stagione che sta per cominciare, quella che potrebbe emettere un verdetto definitivo sulle sue reali potenzialità nelle gare principali del calendario. "A domanda diretta un anno fa a quest'ora, avrei detto che voglio davvero vincere un Grande Giro.

