La valuta digitale va meglio del rial Dentro il sistema ombra iraniano per aggirare le sanzioni

Nel contesto delle sanzioni internazionali, l’Iran ha iniziato a utilizzare strumenti alternativi come le valute digitali per aggirare le restrizioni sul commercio e i trasferimenti finanziari. In particolare, quando il rial iraniano ha subito un forte deprezzamento a fine dicembre, queste soluzioni sono diventate ancora più rilevanti. Per approfondire le strategie adottate e il funzionamento del “sistema ombra” iraniano, è necessario consultare i contenuti dedicati.

Quando a fine dicembre la moneta iraniana, il rial, è crolla. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La valuta digitale va meglio del rial. Dentro il “sistema ombra” iraniano per aggirare le sanzioni Leggi anche: Come la Russia piega il diritto commerciale per aggirare le sanzioni Leggi anche: Là dove il mondo non resta fuori: l’ombra lunga del Sistema dietro le sbarre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La valuta digitale va meglio del rial. Dentro il “sistema ombra” iraniano per aggirare le sanzioni. La valuta digitale va meglio del rial. Dentro il “sistema ombra” iraniano per aggirare le sanzioni - Così il regime delle Guardie rivoluzionarie ha affinato la sua tecnica per eludere le sanzioni attraverso le criptovalute, finanziare le milizie alleate e vendere armi. ilfoglio.it

VALUTAZIONE POSTURALE con "Body Postural System" ed ESAME BAROPODOMETRICO DIGITALE con la Dott.ssa Valentina Savoia (fisiatra) e il Dott. Andrea Vitaliti (tecnico ortopedico) Sabato 17 gennaio, su prenotazione, per i bimbi dai 5 anni in su - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.