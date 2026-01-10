La tripletta di Hannu al Rally del Portogallo

La tripletta di Hannu al Rally del Portogallo segna un risultato importante nella storia del rally. Già prima delle vittorie ufficiali, il rapporto tra Mikkola e il Portogallo si rafforzò durante il Rally Urbibel/Algarve del 1980, disputato dal 30 ottobre al 2 novembre. Questa gara rappresenta un momento significativo che ha contribuito a consolidare la sua posizione nel mondo delle competizioni rally.

Prima ancora delle vittorie ufficiali, il legame tra Mikkola e il Portogallo si consolidò in modo quasi leggendario al Rally UrbibelAlgarve del 1980, disputato dal 30 ottobre al 2 novembre. In quell’occasione debuttò ufficialmente l’Audi Quattro, la prima vettura da rally dotata di trazione integrale permanente. Il nome di Hannu Mikkola è indissolubilmente legato al . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

