La tripletta di Hannu al Rally del Portogallo
La tripletta di Hannu al Rally del Portogallo segna un risultato importante nella storia del rally. Già prima delle vittorie ufficiali, il rapporto tra Mikkola e il Portogallo si rafforzò durante il Rally Urbibel/Algarve del 1980, disputato dal 30 ottobre al 2 novembre. Questa gara rappresenta un momento significativo che ha contribuito a consolidare la sua posizione nel mondo delle competizioni rally.
Prima ancora delle vittorie ufficiali, il legame tra Mikkola e il Portogallo si consolidò in modo quasi leggendario al Rally UrbibelAlgarve del 1980, disputato dal 30 ottobre al 2 novembre. In quell’occasione debuttò ufficialmente l’Audi Quattro, la prima vettura da rally dotata di trazione integrale permanente. Il nome di Hannu Mikkola è indissolubilmente legato al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Rally del Portogallo 1986: il successo triste di Moutinho
Leggi anche: Rally del Portogallo 2012: l’ultima volta di un privato nel WRC
Toyota: tripletta nel Rally del Giappone per chiudere la stagione - Già campione, il team giapponese ha conquistato la tripletta nella gara di casa, in terra nipponica. motorionline.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.