La Tour Montparnasse si rifà il look Anche un progetto di Renzo Piano per dare un nuovo volto a Parigi

La Tour Montparnasse, uno dei simboli meno apprezzati di Parigi, subirà un importante restyling nei prossimi quattro anni. Progettato dall’architetto Renzo Piano, il rinnovamento mira a valorizzare l’edificio e a integrarlo meglio nel contesto urbano del XV arrondissement. Questa trasformazione rappresenta un passo significativo nel processo di riqualificazione della zona, senza alterare la sua identità originale.

Parigi, 10 gennaio 2026 – È uno dei simboli di Parigi, sicuramente il meno amato: la Tour Montparnasse, nel XV arrondissement della capitale, cambierà radicalmente look nei prossimi quattro anni. Dal 31 marzo 2026, nella torre non rimarrà più nessuno: l’ultima tappa prima dell’inizio del cantiere di restauro, il cui costo oscilla tra i 600 e i 750 milioni di euro. Ad annunciarlo Fréderic Lemos, rappresentate dei comproprietari dell’edificio - l’ Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse (EITMM) -, mercoledì 7 gennaio, dopo una riunione con la giunta parigina. L’occasione per firmare un protocollo d’accordo di quello che sarà l’ultimo grande cantiere della sindaca Anne Hidalgo, da 12 anni alla guida della capitale francese, prima della fine del suo mandato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

