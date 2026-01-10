La torcia splende in cava Tappa anche a Torano con il marmo in evidenza

La fiamma olimpica Milano Cortina ha attraversato le cave di Carrara, toccando anche Torano. I due tedofori hanno portato il sacro fuoco nella cava 42 di Franco Barattini, nel bacino di Torano, sottolineando il legame tra tradizione e spirito sportivo. Un momento di significato che collega la storia del marmo con l’evento olimpico, attraverso un passaggio simbolico e rispettoso.

La fiamma olimpica Milano Cortina ieri mattina ha fatto un passaggio anche alle cave di Carrara. I due tedofori hanno portato il sacro fuoco nella cava 42 di Franco Barattini, nel bacino di Torano. Due simboli iconici si sono uniti ad alta quota: la fiamma che rappresenta idealmente pace, unità, amicizia con il marmo di Carrara, la pietra naturale più famosa al mondo che significa lavoro e sudore. È la prima volta che il fuoco olimpico fa tappa nella città del marmo, inserendola nel più ampio itinerario italiano ed europeo che celebra lo sport e l’unità. A fare gli onori di casa la sindaca Serena Arrighi e l’assessore allo Sport Lara Benfatto, entrambe contente e felici di esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

