La Top 11 del girone di andata in Serie A | ecco chi c’è del Milan di Allegri

Ecco la Top 11 del girone di andata della Serie A 2025-2026, selezionata dai giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport'. La formazione rappresenta i giocatori più distinti delle prime 19 giornate, offrendo uno sguardo obiettivo sulle prestazioni della stagione. In questa lista troviamo anche alcuni protagonisti del Milan di Allegri, che si sono distinti per continuità e rendimento complessivo.

Ecco la Top 11 del girone di andata del campionato di Serie A 2025-2026 secondo i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport': l'hanno stilata nel corso dell'ultima puntata del podcast della 'rosea', 'La Tripletta'. Chi c'è del Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica, oltre al 'Maestro' Luka Modri??

