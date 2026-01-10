La toga rossa Albano risponde a Meloni | La magistratura non deve ‘remare’ col governo ma difendere i diritti

Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, interviene nel dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati, sottolineando l’importanza dell’indipendenza della magistratura. In occasione dell’apertura della campagna referendaria per il No, Albano ha evidenziato che la magistratura deve mantenere autonomia rispetto al governo, tutelando i diritti e garantendo il rispetto delle istituzioni. Le sue parole si inseriscono nel confronto tra ruoli istituzionali e autonomia giudiziaria.

La presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano, era presenta all’apertura della campagna referendaria per il No al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei Magistrati. Albano replica a quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. “La Magistratura non deve remare dalla parte del governo di turno ma deve remare dalla parte della legge e della Costituzione. L’obiettivo di questa riforma l’hanno dichiarato gli autorevoli esponenti di questo governo, a partire dal Presidente del Consiglio, dal sottosegretario Mantovano e dal Ministro Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

