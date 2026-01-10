Nel 1957, Arnold Gehlen pubblicò *L’uomo nell’era della tecnica*, un'opera che analizza il rapporto tra l’essere umano e lo sviluppo tecnologico. A distanza di anni, il suo pensiero resta attuale, offrendo spunti di riflessione sulle implicazioni della tecnica nella società contemporanea. Questo testo invita a considerare con attenzione i limiti e le conseguenze delle nostre scelte tecnologiche, contribuendo a comprendere meglio il nostro presente.

Roma, 10 gen – Nel 1957 Arnold Gehlen pubblica L’uomo nell’era della tecnica (Die Seele im technischen Zeitalter), un libro che oggi andrebbe riletto con attenzione. Non è un saggio “sulla” tecnica in senso impressionistico, ma una vera e propria antropologia politica della modernità industriale. Gehlen non chiede se la tecnica sia “buona” o “cattiva”: chiede che cos’è l’uomo se la tecnica è ciò che egli produce per poter esistere. La risposta è spiazzante per chi continua a cercare salvezze simboliche o redenzioni etiche: la tecnica non è un incidente della storia, è il destino strutturale dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La tecnica come destino: Arnold Gehlen contro le illusioni del nostro tempo

Leggi anche: Dottrina sociale della Chiesa, Pedrizzi (Ucid Lazio): “La centralità della persona contro le incertezze del nostro tempo”

Leggi anche: Pozzoni, un po' Cecco Angiolieri contro la "moneta barricata" del nostro tempo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

GLI SGUARDI E IL DESTINO: LA MADONNA DELLA MELA DI LUCA DELLA ROBBIA Firenze, metà del quattrocento, famiglia Medici: sono loro i proprietari della Madonna della Mela, realizzata da Luca Della Robbia con la sua innovativa tecnica che mescola - facebook.com facebook

Hamilton, 41 anni e un conto aperto col destino Nel giorno del compleanno, Lewis chiede alla Ferrari una monoposto all’altezza: dopo un 2025 difficile, il nuovo ciclo tecnico vale l’ottavo titolo #F1 x.com