La tassa di soggiorno? Nessuno vuole evadere

La tassa di soggiorno rappresenta una fonte di entrate per molte località turistiche. Tuttavia, recenti sentenze della Corte dei Conti evidenziano alcune criticità nella gestione di questi fondi, con casi in cui i conti non risultano chiari o equilibrati. È importante che l’applicazione della tassa avvenga nel rispetto delle normative, garantendo trasparenza e correttezza nel suo utilizzo.

"La tassa di soggiorno? Nessuno ha interesse ad evaderla". La Corte dei Conti ha depositato delle sentenze da cui è emerso che per alcune strutture i conti della tassa di soggiorno non tornano. Si tratta dell’hotel Eleonora e dell’hotel Venezia, entrambi hanno cambiato proprietario a causa di difficoltà economiche e di gestione. Il vero problema non è negli errori degli albergatori, ma negli affitti brevi irregolari e numerosi che creano una concorrenza sleale: "Sono gli hotel che fanno centinaia di migliaia di euro di pubblicità. Chi ha una casa e decide di fare affitti brevi non può entrare nei circuiti riservati alle strutture e gli investimenti che facciamo in promozione, verrebbero meno, soprattutto all’estero dove lavoriamo per far conoscere Senigallia come località turistica – spiega Alberto Tassi, titolare hotel Argentina e coordinatore Confesercenti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

