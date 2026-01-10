Ferrara amplia il suo impegno per le nuove generazioni con l'iniziativa

La realizzazione di numerose iniziative in direzione delle nuove generazioni non è mai stata una prerogativa scontata per Ferrara, che ora ha deciso di avvicinarsi anche di puntare sulle frazioni. Il progetto Area Giovani non solo ha scelto di proporre nuovi modi per ritrovarsi e sviluppare competenze, ma lo ha fatto avvicinandosi a tutte quelle famiglie che hanno difficoltà nel potersi spostare verso Ferrara. "Con ‘Area Giovani per te’ facciamo un passo ulteriore verso un’idea di politiche giovanili davvero diffuse e inclusive – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La svolta di ’Area giovani’: "Guardiamo alle frazioni"

