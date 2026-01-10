La stracittadina. Un derby carico di tensione che vale il primato solitario. Si gioca al PalaOrlandi con palla a due prevista alle 21.

Stasera al PalaOrlandi si disputa la sfida tra Costone e Mens Sana, un derby importante per la classifica. Le due squadre, entrambe con un record di 11-2, si contendono il primato e il titolo di campione d’inverno. La partita, con palla a due alle 21, rappresenta un momento decisivo per la stagione e per la corsa al vertice.

È il gran giorno di Costone-Mens Sana, la stracittadina che vale il primato. Le squadre guidano la classifica con lo stesso record (11-2) e la vittoria assegna il titolo di campione d’inverno. Si sfidano due identità tattiche opposte. La Note di Siena ha il miglior attacco del torneo (circa 86 punti di media); coach Vecchi punta sulla velocità, l’energia nelle transizioni e, a livello di singoli, la verticalità di Yarbanga e l’efficacia di Prosek. Nonostante la pesante assenza di Perin, i biancoverdi contano sulla solidità di capitan Pannini (che raggiunge la 16esima presenza contro il Costone, è un record) e sull’impatto del grande ex Nepi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

