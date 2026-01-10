La storia di Antonella docente trasferita da Torino a Lipari | Le isole hanno un loro mondo | bisogna entrarci in punta di piedi
Antonella, docente trasferita da Torino a Lipari, racconta come le isole richiedano un approccio delicato e rispettoso. Attraverso il progetto della Fondazione Sanlorenzo, La Lettura non Isola, studenti e studentesse vengono coinvolti in attività di lettura e scrittura, creando un ponte tra il territorio e l’apprendimento. Un percorso che valorizza le peculiarità di Lipari, favorendo l’inclusione e la crescita culturale delle giovani generazioni.
