La stoccata di Paola Concia | Greta ti aspettano in Iran

L’Iran attraversa una fase di intensa mobilitazione popolare, scossa da decenni di repressione e teocrazia. In questo contesto, le proteste rappresentano un gesto di resistenza e richiesta di cambiamento. Paola Concia ha commentato la situazione con una provocazione, sottolineando le sfide e le tensioni di un paese in fermento. Analizzare il contesto iraniano è fondamentale per comprendere le dinamiche politiche e sociali in atto.

In rivolta contro decenni di teocrazia e repressione politica, l’ Iran sta vivendo una delle più grandi ondate di proteste popolari degli ultimi decenni. Dalle piazze di Teheran alle città di provincia, migliaia di cittadini scendono in strada per chiedere diritti, libertà e giustizia. Una riscossa popolare che non sembra supportata da una parte dell’Occidente, basti pensare al silenzio del mondo pro Pal e in particolare di Greta Thunberg, attivissima per Gaza ma non per Teheran. E non è tardata ad arrivare la stoccata di Anna Paola Concia. Coordinatrice del Comitato Organizzatore di Didacta Italia, con un passato da parlamentare del Partito Democratico, la Concia ha acceso il dibattito in rete con un tweet al veleno: "Greta Thunberg ti aspettano in Iran le tue coetanee che si stanno facendo ammazzare per la libertà!!!!”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La stoccata di Paola Concia: "Greta, ti aspettano in Iran" Leggi anche: Woke, femminismo e riforma della giustizia: la lezione di Anna Paola Concia al Pd Leggi anche: Paola Concia stende la sinistra: “Un modello Meloni esiste per molte ragazze. Da Schlein segni di provincialismo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La stoccata di Paola Concia: "Greta, ti aspettano in Iran" - Mentre gli iraniani si ribellano al regime, l'attivista pro Pal tace. msn.com

Francesca Pascale, la dura stoccata contro Paola Turci: “Stavo con una donna che disprezzava Berlusconi ma non il fatto di…” “É stato un amore tossico, un chiodo scaccia chiodo” ha poi aggiunto parlando della sua ex moglie - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.