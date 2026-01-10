La stagione del tennis non poteva che ripartire con un bel match tra Sinner e Alcaraz

Con l'inizio della stagione tennistica, si prepara un confronto atteso tra Sinner e Alcaraz. Due talenti emergenti si sfidano in un match che promette emozioni e grande tennis, segnando l'inizio di un nuovo ciclo competitivo. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli esperti del settore, pronti a seguire le vicende di una stagione che si preannuncia ricca di sfide e qualità.

Non poteva esserci inizio d'anno migliore: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incontrano tra poche ore in Corea del Sud. A una settimana dall'inizio degli Australian Open, i due dominatori del circuito tennistico mondiale giocano oggi, sabato 10 gennaio, all'Incheon Inspire Arena di Seul. Si tratta di un match di esibizione, lo Hyundai Card Super Match, a cui in passato hanno partecipato diversi Big: nel 2005 Maria Sharapova vs Venus Williams, nel 2006 Roger Federer vs Rafael Nadal, nel 2007 Roger Federer vs Pete Sampras, nel 2010 Novak Djokovic vs Andy Roddick.

