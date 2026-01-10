La soffiata il fermo e la stanza segreta Cosa è successo realmente a Can Yaman Tutto quello che sappiamo

Recenti sviluppi a Istanbul hanno coinvolto il noto attore Can Yaman e la cantante Selen Görgüzel, tra le sette persone arrestate durante un'operazione antidroga. Questa vicenda ha suscitato molteplici interrogativi e speculazioni, ma i dettagli ufficiali restano ancora limitati. In questo articolo, analizzeremo quanto si sa finora, cercando di offrire un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

La notte di Istanbul è stata scossa da una vasta operazione antidroga che ha portato all' arresto di sette persone, tra cui il noto attore Can Yaman e la cantante e attrice Selen Görgüzel. Un blitz che, secondo quanto ricostruito dal quotidiano turco Hürriyet, si inserisce in un'indagine più ampia sul consumo di sostanze stupefacenti nel mondo delle celebrità, un ambito che da tempo era finito sotto osservazione da parte delle autorità. L'operazione, coordinata dalla Procura, è scattata poco dopo la mezzanotte e ha coinvolto nove locali notturni di Istanbul, tra club esclusivi e strutture frequentate da personaggi famosi, influencer e imprenditori del settore dell'intrattenimento.

