La soffiata il blitz nel locale e l' arresto Cosa rischia Can Yaman e chi sono gli altri indagati
Recenti notizie segnalano un’indagine che coinvolge l’attore turco Can Yaman, noto per le sue interpretazioni in serie televisive. Secondo quanto appreso, Yaman sarebbe stato arrestato a seguito di una soffiata, durante un blitz nel suo locale. Oltre a lui, risultano indagate altre persone. La vicenda solleva interrogativi sui rischi legali e sulle eventuali conseguenze che potrebbero derivarne per tutti gli coinvolti.
Sarebbe stato arrestato a seguito di una soffiata Can Yaman, il noto attore turco di serie tv e soap opera di successo finito sotto i riflettori della cronaca nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il giornale online Hurryet.com, il protagonista di “Sandokan” non era indagato nell'ambito dell'operazione antidroga coordinata dalla procura di Istanbul, ma sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante una retata notturna della polizia in 9 locali della capitale turca. Perché l'attore è stato arrestato Come riporta ancora Hurryet.com, Can Yaman stava trascorrendo la serata all'hotel Bebek di Istanbul quando i poliziotti hanno fatto irruzione nella struttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman.
