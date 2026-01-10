La sinistra tradisce il femminismo
La sinistra, spesso promotrice di valori progressisti, ha mostrato in alcune circostanze una distanza tra parole e azioni riguardo al femminismo. Questa contraddizione mette in discussione la coerenza di chi si definisce alleato delle donne, ma a volte si discosta da principi fondamentali di uguaglianza e rispetto. È importante analizzare con attenzione questi aspetti per comprendere meglio il ruolo e le responsabilità di chi si impegna in questa battaglia.
Gentile Direttore Feltri, poche cose sono tanto chiare quanto il sessismo di chi pur si proclama antisessista. La coalizione di sinistra vince le elezioni in Campania e i capi dei vari gruppi politici sono tutti rigorosamente maschi. Il Pd inoltre non ha nominato in Giunta nessuna donna. Ci sono solo 4 assessori di gentil sesso e non sono del partito di Schlein. Sbaglio o i peggiori nemici delle donne sono proprio i sedicenti democratici? Altro che Meloni! Anna Siano Cara Anna, hai ragione da vendere. E lasciami dire: il femminismo di sinistra è una delle più grandi truffe culturali del nostro tempo.
