La sicurezza è questione di fiducia

La sicurezza rappresenta una questione di fiducia, fondamentale per la vita quotidiana e il benessere di tutti. In questo momento, scelgo di mettere da parte il mio ruolo di avvocato per confrontarmi come cittadina e individuo, condividendo riflessioni sincere e attente su un tema che riguarda ciascuno di noi. La fiducia nelle istituzioni e nella comunità è alla base di un ambiente sicuro e stabile per tutti.

