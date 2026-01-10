La sicurezza è questione di fiducia

Da romatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza rappresenta una questione di fiducia, fondamentale per la vita quotidiana e il benessere di tutti. In questo momento, scelgo di mettere da parte il mio ruolo di avvocato per confrontarmi come cittadina e individuo, condividendo riflessioni sincere e attente su un tema che riguarda ciascuno di noi. La fiducia nelle istituzioni e nella comunità è alla base di un ambiente sicuro e stabile per tutti.

Scrivo queste righe scegliendo consapevolmente di sospendere il mio ruolo professionale di avvocato, per parlare esclusivamente come cittadina e come persona. Lo faccio perché alcune esperienze non chiedono analisi giuridiche, ma verità umana. Una piccola luce che dona speranza Prima di scrivere. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manovra, il Ministro Ciriani pone la questione di fiducia alla Camera – Il video

Leggi anche: La sicurezza nazionale degli Stati Uniti è una questione di soldi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dl sicurezza: Piantedosi pone questione di fiducia per l'approvazione alla Camera - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della ... ilsole24ore.com

Dl Sicurezza, la Camera approva la questione di fiducia: cosa prevede e quali sono i prossimi passaggi - Cosa prevede il decreto Sicurezza, tra nuovi reati e aggravanti Una delle principali novità introdotte &#232; l'aggiunta di 14 nuove fattispecie di reato e 9 aggravanti. fanpage.it

Dl sicurezza lavoro: Governo chiede fiducia alla Camera, voto domani dalle 18,40 - Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia per ... ilsole24ore.com

Saltare in spaccata, è questione di fiducia corporea

Video Saltare in spaccata, è questione di fiducia corporea

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.