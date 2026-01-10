’La scommessa’ di Gaia De Laurentiis | Seguo l’istinto

Gaia De Laurentiis, nota per il suo successo televisivo negli anni Novanta, ha sempre mantenuto vivo il suo amore per il teatro, considerandolo la vera passione della sua vita. La sua scelta di seguire l’istinto rappresenta un percorso autentico e consapevole, che ha privilegiato la dimensione artistica rispetto alle mode del momento. In questa intervista, approfondiamo il suo rapporto con la scena teatrale e le motivazioni dietro le sue decisioni professionali.

A metà anni Novanta era uno dei volti televisivi più amati e popolari. Ma il suo primo grande amore, e forse unico, è sempre stato il teatro. Gaia De Laurentiis arriva sotto le Due Torri con La scommessa. Dramma ridicolo in due atti, una commedia nera scritta e diretta da Emanuele Barresi. Sul palco del Dehon - oggi alle 21 e domani alle 16 - tutte le contraddizioni, le fragilità e le ossessioni del mondo del gioco d’azzardo. Nel cast anche Fabio Ferrari. De Laurentiis, qual è la forza principale del testo? "Il fatto di utilizzare un taglio grottesco per affrontare un qualcosa di terribilmente serio come la ludopatia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

