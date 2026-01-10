’La scommessa’ di Gaia De Laurentiis | Seguo l’istinto

Gaia De Laurentiis, nota per il suo successo televisivo negli anni Novanta, ha sempre mantenuto vivo il suo amore per il teatro, considerandolo la vera passione della sua vita. La sua scelta di seguire l’istinto rappresenta un percorso autentico e consapevole, che ha privilegiato la dimensione artistica rispetto alle mode del momento. In questa intervista, approfondiamo il suo rapporto con la scena teatrale e le motivazioni dietro le sue decisioni professionali.

A metà anni Novanta era uno dei volti televisivi più amati e popolari. Ma il suo primo grande amore, e forse unico, è sempre stato il teatro. Gaia De Laurentiis arriva sotto le Due Torri con La scommessa. Dramma ridicolo in due atti, una commedia nera scritta e diretta da Emanuele Barresi. Sul palco del Dehon - oggi alle 21 e domani alle 16 - tutte le contraddizioni, le fragilità e le ossessioni del mondo del gioco d’azzardo. Nel cast anche Fabio Ferrari. De Laurentiis, qual è la forza principale del testo? "Il fatto di utilizzare un taglio grottesco per affrontare un qualcosa di terribilmente serio come la ludopatia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’La scommessa’ di Gaia De Laurentiis: "Seguo l’istinto" Leggi anche: Al Moderno Gaia De Laurentiis ne “La Scommessa” Leggi anche: Gaia De Laurentiis al Persio Flacco di Volterra con 'La scommessa' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Al Teatro Dehon di Bologna il 10 e l'11 gennaio in scena Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi ne “La scommessa. Dramma ridicolo in due atti” x.com Risate amare, colpi di scena e una storia che dimostra che, a volte, la puntata più pericolosa è quella sulla persona sbagliata. dal 16 al 18 Gennaio FABIO FERRARI, GAIA DE LAURENTIIS, EMANUELE BARRESI in LA SCOMMESSA Enrico sa quando fer - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.