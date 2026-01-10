La Sab Group riparte in casa | Loreto da non sottovalutare

La Sab Group Rubicone in Volley torna in campo per la nuova stagione di serie B maschile, con Loreto come obiettivo da valorizzare. Dopo aver concluso il precedente campionato tra le prime posizioni, la squadra si prepara all’esordio casalingo del 2026, confermando l’importanza del territorio e della crescita continua. Un momento di rinnovata attenzione e impegno, nel rispetto delle sfide sportive e della passione per il volley.

Riparte il campionato di serie B maschile per la Sab Group Rubicone in Volley, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. Oggi, alle 17.30, i gialloblù ospiteranno la Novavolley Loreto nella dodicesima giornata di campionato. Dopo la pausa natalizia, la squadra di coach Stefano Mascetti torna in campo con l’obiettivo di riprendere subito il ritmo gara confermando una prima parte del torneo da applausi, nel corso della quale è arrivata soltanto una sconfitta. Il mix di fattori finiti nel frullatore del post Epifania rende in effetti il periodo alle porte uno dei più delicati del torneo, come sottolinea lo stesso allenatore: "La pausa di Natale è sempre particolare perché bisogna ricaricare le pile, soprattutto a livello mentale, ma allo stesso tempo si deve continuare ad allenarsi per non perdere il ritmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group riparte in casa: "Loreto da non sottovalutare" Leggi anche: La Sab Group Rubicone a caccia del bis Leggi anche: La Sab Group fa visita alla Libertas Osimo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Sab Group riparte in casa: Loreto da non sottovalutare; Volley, ricomincia il campionato di Serie B: la capolista Rubicone ospita Loreto; La Nova Volley Loreto prepara la trasferta in casa della capolista Rubicone; Volley, San Severino riparte dall'Hokkaido Bologna. La Sab Group riparte in casa: "Loreto da non sottovalutare" - Riparte il campionato di serie B maschile per la Sab Group Rubicone in Volley, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. ilrestodelcarlino.it

