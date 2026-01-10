La Ruota dei Campioni stacca Tali e Quali Bene Quarto Grado

Nella serata di venerdì, la programmazione televisiva ha visto il debutto di Tali e Quali su Rai1, condotto da Nicola Savino, che ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori. La sfida tra i programmi ha portato a un confronto tra Tali e Quali e altri titoli come Quarto Grado, confermando l’interesse del pubblico verso le proposte di intrattenimento e informazione della rete pubblica.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il debutto di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui ha invece segnato una media di 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% stravincendo la serata (Gira la Ruota dei Campioni 4.481.000 - 21.7%). Su Rete4, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato il terzo programma più visto della prima serata con una media di 1.218.000 spettatori (9.0%). Su Rai2 il film Togo - Una grande amicizia ha siglato 753.

