La Roma vince 2-0 contro il Sassuolo ma perde Ferguson per infortunio | giallorossi in emergenza

La Roma ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, grazie alle reti di Kone e Soulé. Tuttavia, il risultato è stato accompagnato da una notizia negativa: l'infortunio di Ferguson, che mette i giallorossi in emergenza in vista delle prossime gare. La squadra dovrà ora affrontare le sfide successive con attenzione e rinnovata determinazione.

Nel giro di tre minuti la Roma confeziona la vittoria contro il Sassuolo grazie ai gol di Kone e Soulé. Decide tutto nei minuti finali, nota negativa l'infortunio di Ferguson. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma Sassuolo, i giallorossi si affidano su Ferguson. Grosso sceglie il tridente Leggi anche: Infortunio Ferguson, si ferma il calciatore della Roma nel corso della sfida contro il Sassuolo: le condizioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Roma vince facile con Ferguson e Dovbyk, 2 a 0 al Lecce; NELLA CALZA DEL LECCE SOLO CARBONE: LA ROMA VINCE 2-0 CON LE RISERVE; Mercato? Intanto ci pensano Ferguson e Dovbyk: la Roma vince facile a Lecce; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo. La Roma vince 2-0 contro il Sassuolo ma perde Ferguson per infortunio: giallorossi in emergenza - Nel giro di tre minuti la Roma confeziona la vittoria contro il Sassuolo grazie ai gol di Kone e Soulé. fanpage.it

Serie A: all’Olimpico la Roma vince 2-0 contro il Sassuolo. La classifica aggiornata - Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, nella ripresa i giallorossi riescono a portare il match ... ilovepalermocalcio.com

Roma-Sassuolo 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Kone sblocca, raddoppio immediato di Soulé - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

FINALMENTE! Roma torna a vincere: Ferguson + Dovbyk show

La #Roma vince e sbanca il Via del mare. Il #Lecce gioca, ma risulta inconcludente negli ultimi metri, Svilar quasi inoperoso. Pioggia di polemiche (e di fischi) sull'arbitro Sacchi - facebook.com facebook

La #Roma vince andando oltre l'emergenza. La #Juve vince giocando e dominando. Entrambe riapondono al #Como #LecceRoma, #SassuoloJuve x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.