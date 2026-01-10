La Roma piega il Sassuolo Konè e Soulè siglano il 2-0 all' Olimpico

La Roma ha conquistato una vittoria contro il Sassuolo nell'incontro valido per la 20ª giornata di Serie A, con i gol di Konè e Soulè che hanno portato i giallorossi alla vittoria. La partita si è disputata all'Olimpico, evidenziando un buon livello di gioco da entrambe le squadre.

ROMA (ITALPRESS) – La Roma piega all'Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. 2-0 per i giallorossi, che si prendono i tre punti con un secondo tempo di ottimo livello. La squadra di Gasperini riesce a sbrigliare la matassa al 77? con Manu Konè e a prendere il largo con Soulè al 79?. Secondo successo consecutivo per la Roma, che sale virtualmente al terzo posto in classifica con 39 punti superando il Napoli, quarto a 38 con due partite in più da giocare. Secondo ko in fila per il Sassuolo, che resta fermo in 12^ piazza con 23 punti. Nella prossima giornata i giallorossi saranno in trasferta a Torino (18 gennaio ore 18. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Soulé gol e assist, Koné timbra ancora all’Olimpico: 2-0 della Roma sul Sassuolo Leggi anche: Roma solida e cinica: Koné e Soulé stendono il Sassuolo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. FINALE Roma-Sassuolo 2-0: Koné-Soulé, neroverdi a secco anche all’Olimpico - Sassuolo e Roma si sono incontrate in 23 occasioni, con un bilancio di sole 2 vittorie del Sassuolo, 12 vittorie della Roma e 9 pareggi. canalesassuolo.it Roma, scatto Champions: Juve avvertita, 2-0 al Sassuolo firmato Kone e Soulé - I giallorossi si impongono all'Olimpico e rilanciano la sfida per un posto nell'Europa che conta: uno- tuttosport.com Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Soulè brilla con gol e assist (7,5), Ferguson mai incisivo (5). Koné domina nella ripresa (7,5) - Un secondo tempo sontuoso della Roma che si prende il secondo posto momentaneo (a pari punti con il Milan) e annichilisce il Sassuolo. msn.com La capolista piega nel quarto e ultimo minuto di recupero la resistenza della Roma City (3-2), incrementa a dieci lunghezze il margine di vantaggio sull’immediata inseguitrice e comincia sotto i migliori auspici la seconda parte di campionato. I tirrenici si portan - facebook.com facebook L’ #Atalanta piega la #Roma con un gol del rientrante #Scalvini e riprende la sua risalita in #classifica. La cronaca su #zonamistamagazine x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.