La Roma piega il Sassuolo Koné e Soulé siglano il 2-0 all' Olimpico

La Roma ha conquistato una vittoria importante contro il Sassuolo nell'incontro della 20ª giornata di Serie A, giocato all'Olimpico. Con le reti di Koné e Soulé, i giallorossi hanno ottenuto i tre punti, consolidando la loro posizione in classifica. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con un risultato che riflette l'impegno di entrambe le formazioni sul campo.

ROMA - La Roma piega all'Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. 2-0 per i giallorossi, che si prendono i tre punti con un secondo tempo di ottimo livello. La squadra di Gasperini riesce a sbrigliare la matassa al 77' con Manu Koné e a prendere il largo con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Roma piega il Sassuolo, Koné e Soulé siglano il 2-0 all'Olimpico Leggi anche: La Roma piega il Sassuolo, Konè e Soulè siglano il 2-0 all'Olimpico Leggi anche: Soulé gol e assist, Koné timbra ancora all’Olimpico: 2-0 della Roma sul Sassuolo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Roma piega il Sassuolo, Konè e Soulè siglano il 2-0 all’Olimpico - ROMA (ITALPRESS) – La Roma piega all’Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. msn.com

FINALE Roma-Sassuolo 2-0: Koné-Soulé, neroverdi a secco anche all’Olimpico - Sassuolo e Roma si sono incontrate in 23 occasioni, con un bilancio di sole 2 vittorie del Sassuolo, 12 vittorie della Roma e 9 pareggi. canalesassuolo.it

La capolista piega nel quarto e ultimo minuto di recupero la resistenza della Roma City (3-2), incrementa a dieci lunghezze il margine di vantaggio sull’immediata inseguitrice e comincia sotto i migliori auspici la seconda parte di campionato. I tirrenici si portan - facebook.com facebook

L’ #Atalanta piega la #Roma con un gol del rientrante #Scalvini e riprende la sua risalita in #classifica. La cronaca su #zonamistamagazine x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.