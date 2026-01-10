La Roma piega il Sassuolo Koné e Soulé siglano il 2-0 all' Olimpico

Da ilgiornaleditalia.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha conquistato una vittoria importante contro il Sassuolo nell'incontro della 20ª giornata di Serie A, giocato all'Olimpico. Con le reti di Koné e Soulé, i giallorossi hanno ottenuto i tre punti, consolidando la loro posizione in classifica. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con un risultato che riflette l'impegno di entrambe le formazioni sul campo.

ROMA - La Roma piega all'Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. 2-0 per i giallorossi, che si prendono i tre punti con un secondo tempo di ottimo livello. La squadra di Gasperini riesce a sbrigliare la matassa al 77' con Manu Koné e a prendere il largo con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la roma piega il sassuolo kon233 e soul233 siglano il 2 0 all olimpico

© Ilgiornaleditalia.it - La Roma piega il Sassuolo, Koné e Soulé siglano il 2-0 all'Olimpico

Leggi anche: La Roma piega il Sassuolo, Konè e Soulè siglano il 2-0 all'Olimpico

Leggi anche: Soulé gol e assist, Koné timbra ancora all’Olimpico: 2-0 della Roma sul Sassuolo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

roma piega sassuolo kon233La Roma piega il Sassuolo, Konè e Soulè siglano il 2-0 all’Olimpico - ROMA (ITALPRESS) – La Roma piega all’Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. msn.com

FINALE Roma-Sassuolo 2-0: Koné-Soulé, neroverdi a secco anche all’Olimpico - Sassuolo e Roma si sono incontrate in 23 occasioni, con un bilancio di sole 2 vittorie del Sassuolo, 12 vittorie della Roma e 9 pareggi. canalesassuolo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.