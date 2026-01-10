La rivoluzione della telecronaca | l’Intelligenza Artificiale nel calcio e il dilemma del pathos

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella telecronaca calcistica sta trasformando il modo di seguire le partite. Mentre la tecnologia permette una copertura più diffusa e dettagliata, solleva anche interrogativi sul mantenimento del coinvolgimento emotivo e del pathos. Questa evoluzione rappresenta un equilibrio tra innovazione e tradizione, invitando a riflettere sul ruolo dell’umanità nel racconto dello sport più amato.

Un big match ha acceso i riflettori su un paradosso: l'innovazione porta la telecronaca ovunque, ma rischia di smorzarne il battito. Tra promesse di accessibilità e brividi che non arrivano, il gioco si fa serio. Durante Psg–Marsiglia, una piattaforma ha sperimentato la traduzione in diretta della telecronaca in italiano. Sui social, la reazione è stata immediata. Una nota "voce degli azzurri" ha sintetizzato il malessere: "Il ritmo non c'è". Non è un caso isolato. È un segnale. L' intelligenza artificiale sta entrando nel calcio con passo deciso, ma dove passa spesso il pathos resta indietro.

