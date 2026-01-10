La rivincita del lato B della musica E alle tastiere c’è il sindaco

Stasera alle 21 e domani alle 17, presso il teatro Tiberini di San Lorenzo, si svolge un evento dedicato alla musica e alla sua rivincita, con particolare attenzione al lato B. Un’occasione per apprezzare talenti emergenti e rivisitare la musica in modo originale e sobrio. L’iniziativa promette un momento di condivisione culturale in un contesto storico e suggestivo.

E’ una bella iniziativa quella in programma per questa sera alle 21 e poi per domani alle 17 nello storico teatro Tiberini di San Lorenzo. Sul palco ci saranno sei formazioni musicali del posto che si esibiranno gratuitamente per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’organizzazione è dell’Auser, dell’associazione ‘La stanza della musica’ e dell’amministrazione comunale. Quest’ultima, addirittura rappresentata sul palco, perché il tastierista della band ‘Castiro Orchestra’ sarà niente di meno che il sindaco Davide Dellonti, che al piano se la cava piuttosto bene (foto). Il titolo delle due serate è "La rivincita delle canzoni incomprese – il lato B della musica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivincita del lato B della musica. E alle tastiere c’è il sindaco Leggi anche: Alle Clarisse ’Il lato nascosto della musica’ Leggi anche: La proposta del comitato "Palermo Sicura" al sindaco: "Il Palchetto della musica sia affidato ai giovani" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La rivincita del lato B della musica. E alle tastiere c’è il sindaco. La rivincita del lato B della musica. E alle tastiere c’è il sindaco - E’ una bella iniziativa quella in programma per questa sera alle 21 e poi per domani alle 17 nello storico teatro Tiberini di San Lorenzo. ilrestodelcarlino.it

La nostra rivincita siete voi ogni piccolo aiuto per noi è importante - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.