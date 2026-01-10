La Regione ponga fine al disastro

Da ilgiorno.it 10 gen 2026

Il servizio ferroviario sulla linea Milano-Mortara ha registrato significativi disagi giovedì, con oltre il 46% delle corse in ritardo. Su 48 treni programmati, 21 hanno subito ritardi, alcuni superiori a un’ora, causando disagio ai pendolari. È necessario che la Regione intervenga per garantire un servizio affidabile e migliorare le condizioni di viaggio dei cittadini.

Una giornata da incubo. Sulla linea ferroviaria Milano-Mortara giovedì è stato un vero disastro: delle 48 corse programmate, 21 hanno viaggiato in ritardo (10 oltre i 15 minuti con punte di 55, 56 e addirittura 115 minuti) con la percentuale che ha superato il 46 per cento. Dieci corse, pari al 22,2%, sono state invece soppresse completamente. Solo il 22,3% dei treni ha viaggiato senza problemi. I dati sono stati diffusi ieri dall’associazione dei pendolari MiMoAl presieduta da Franco Aggio. "Sono numeri terrificanti – commenta Aggio (nella foto) – con tutte le soppressioni imputabili a Trenord ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

