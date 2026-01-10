La rapina il pestaggio e l’aggressione | tre episodi di violenza in poche ore Parma cittadini esasperati e situazione fuori controllo
Nelle ultime ore, Parma ha registrato tre eventi di violenza, tra rapina, pestaggio e aggressione di gruppo. Questi episodi, avvenuti in diversi quartieri della città, hanno aumentato il senso di insicurezza tra i cittadini e sottolineano una situazione che sembra sfuggire al controllo. La serena quotidianità di Parma è messa alla prova da una escalation di eventi che richiedono attenzione e intervento.
"Parma non dorme più tranquilla. Dopo la rapina a mano armata compiuta da ragazzi giovanissimi nel quartiere Montanara e l’aggressione di gruppo avvenuta in via Farini, a distanza di poche ore l’una dall’altra, la notte scorsa si è verificato un nuovo episodio di violenza.Pochissimi minuti prima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
