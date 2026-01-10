La conferenza stampa di Giorgia Meloni rappresenta un’occasione per analizzare in modo equilibrato il suo linguaggio e i temi trattati. Attraverso questa riflessione, si può comprendere meglio il suo stile e le posizioni politiche senza ricorrere a sensazionalismi. Per una lettura approfondita e gratuita, iscriviti alla newsletter

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! La conferenza stampa di Giorgia Meloni si presta bene come tema di conversazione serale. Non perché abbia dato chissà quali notizie (le conferenze stampa dei presidenti del consiglio non sono mai servite a dare notizie), ma per il modo con cui si presenta al grande pubblico e alla mediazione giornalistica e per il tono che dà alla sua politica. Ci sono forti progressi nell’eliminazione delle sue personali scorie ideologiche (tranne uno scivolone, veloce veloce, su George Soros, con una critica fatta ironicamente, quindi a rovescio, con cui lo si definisce, più o meno, come un profittatore dei guai di altri) e c’è, in generale, un tono di sensatezza, di ragionevolezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La ragionevolezza come stile. La conferenza che spiega il fascino meloniano

Leggi anche: Il fascino senza tempo dello stile scandinavo per la casa

Leggi anche: Spalletti e quella battuta a Perin, il tecnico la spiega in conferenza stampa: «So bene che si dipende molto dai calciatori. Uno può essere bravo quanto vuole ma poi è la qualità dei calciatori a fare la differenza»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ragionevolezza come stile. La conferenza che spiega il fascino meloniano - Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi ... ilfoglio.it