La politica che non tutela le famiglie condanna a morte lo Stato di diritto

Le politiche che non affrontano le cause profonde dei problemi finiscono per compromettere lo Stato di diritto e la tutela delle famiglie. Spesso, si adottano soluzioni temporanee che eliminano gli effetti senza risolvere le cause reali, rischiando di indebolire il tessuto sociale e la stabilità democratica. È importante promuovere interventi mirati e sostenibili per garantire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Le politiche sbagliate fingono di correggere i problemi cancellando gli effetti, senza rimuovere le cause.

Politiche per la famiglia. Mezzo milione all’Umbria per una migliore genitorialità - Mezzo milione di euro destinati a promuovere interventi per la tutela e il benessere delle famiglie umbre. lanazione.it

Tra MAFIA e Terrorismo NERO: Le Ombre Del Delitto MATTARELLA

Per Lollobrigida la firma del Mercosur è vicina, e rivendica la tutela della Politica agricola comune. di #ZaccariaTrevi x.com

Efficacia della Politica Agricola Comune, accordo Ue-Mercosur e la tutela degli agricoltori, l’entrata di giovani imprenditori nel comparto agricolo a garanzia della sicurezza alimentare: sono alcuni dei temi emersi nell’intervista al Prof. Giuseppino Santoia - facebook.com facebook

