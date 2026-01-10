La nuova truffa delle Pec | come funziona e quali messaggi non aprire

Negli ultimi giorni è stata segnalata dalla Polizia Postale una nuova truffa tramite PEC. I messaggi fraudolenti simulano avvisi urgenti, scadenze di fatture o comunicazioni ufficiali, con l’obiettivo di ingannare i destinatari. È importante conoscere come riconoscere questi tentativi e evitare di aprire o rispondere a messaggi sospetti, proteggendosi da possibili frodi informatiche.

False Pec con comunicazioni urgenti o avvisi di scadenza fattura.É questa la nuova truffa segnalata dalla polizia postale, che spiega come in questi giorni sia in corso "una campagna di comunicazioni fraudolente inviate tramite Pec che simulano avvisi urgenti, comunicazioni di scadenza fatture o. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: La nuova truffa degli Sms: come funziona e quali numeri non richiamare Leggi anche: Falsi avvisi urgenti per fatture scadute: attenzione alla nuova truffa via Pec Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La nuova truffa delle Pec: come funziona e quali messaggi non aprire; Se ricevi questa Pec non cliccare: l’avviso della Polizia postale; Attenzione alla nuova campagna di phishing via PEC, dai finti enti pubblici ai falsi avvisi di pagamento; Se la truffa arriva via PEC. Nuova truffa via Pec, l’allerta della Polizia postale: «Non fidatevi dei messaggi urgenti» - Attenzione alle truffe, dalle finte chiamate alle frodi creditizie basate sul furto di identità, le indicazioni su come non cadere vittime ... italiaoggi.it

Attenzione alla nuova campagna di phishing via PEC, dai finti enti pubblici ai falsi avvisi di pagamento - Truffatori inviano falsi avvisi urgenti via PEC per sottrarre dati: la Polizia di Stato mette in guardia da nuove campagne di phishing. virgilio.it

Se la truffa arriva via PEC - L'avvertimento della Polizia Postale avverte: anche le PEC possono veicolare truffe, occhio a urgenze, fatture sospette, link e allegati. msn.com

C’è una nuova truffa in circolazione: è proprio il caso di dire così perché il raggiro punta a far cadere chi si muove. Per strada, anzi, per autostrade. Colpisce qua e là, a macchia di leopardo, chi imbocca i principali assi viari del Belpaese, quelli per la cui perc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.