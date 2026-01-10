La novità della festa patronale | San Bassiano regala alla città il mega pentolone per la trippa

Lodi si prepara alla festa patronale di San Bassiano, un evento importante per la comunità. In occasione di questa ricorrenza, la città riceve un nuovo elemento simbolico: un grande pentolone dedicato alla tradizione della trippa. Questa novità arricchisce il calendario di iniziative previste, sottolineando l’importanza delle tradizioni locali e della convivialità che caratterizzano la festa.

Lodi, 10 gennaio 2026 - La città ha finalmente il suo pentolone per la trippa e, in vista della festa patronale di San Bassiano, si prepara a vivere il ricco calendario di eventi. È stato infatti presentato ieri in piazza della Vittoria il nuovo pentolone di acciaio inox tanto voluto dalla Pro loco che sarà suo custode e prodotto dall’azienda Senna Inox. Una novità che profuma di tradizione, partecipazione e comunità: dopo mesi di raccolta fondi e sostegno da parte di realtà associative e imprenditoriali, tra cui spicca la Bcc Lodi, il simbolo più atteso della festa è arrivato tra l’entusiasmo dei cittadini e il plauso degli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

