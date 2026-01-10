La musica della protesta americana Appuntamento di Guida all’Ascolto

Oggi, alle 15.30, nell'aula magna Stefano Tassinari della scuola di musica moderna (via Darsena, 57), si terrà l'appuntamento '1963-1970 Il suono di protesta da Bob Dylan a Neil Young ' a cura di Enrico Cipollini. Dalla lezione del folk al linguaggio elettrico del rock, la canzone di protesta accompagna e interpreta uno dei periodi più turbolenti della storia americana. Prendendo come punti di riferimento fondamentali la produzione di Bob Dylan e Neil Young, il percorso attraversa gli anni dal 1963 al 1970, seguendo l'evoluzione delle sonorità e dei contenuti in relazione ai profondi cambiamenti sociali e politici del tempo.

