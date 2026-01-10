La Misericordia si allarga | Un riconoscimento ai volontari
La Misericordia di Arese amplia i propri servizi con l’installazione di due nuove postazioni di emergenza-urgenza, operative per i prossimi quattro anni. Un riconoscimento al ruolo fondamentale dei volontari, che continuano a garantire assistenza e sicurezza alla comunità. Questa iniziativa rafforza l’impegno dell’associazione nel territorio, migliorando la capacità di risposta e supporto in situazioni di emergenza.
La Misericordia di Arese avrà, per i prossimi quattro anni, due nuove postazioni di emergenza- urgenza. Lo rende noto lo stesso sodalizio a conclusione della procedura di assegnazione delle postazioni da parte dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), agenzia che si occupa del soccorso sanitario in Lombardia. Concretamente questo significa che Misericordia Arese sarà ancora più presente sul territorio con due ambulanze operative di giorno, dal lunedì alla domenica, con base nella sede di via Luraghi. Questo servizio che si affianca a quelli già attivi, potenzia in modo concreto la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini, ad Arese, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
