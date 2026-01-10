La magra consolazione

L’episodio di Crans-Montana ha suscitato molte riflessioni sulla reazione dei giovani di fronte a situazioni di emergenza. Paolo Crepet ha osservato come, in quanto nativi digitali, i ragazzi tendano a usare i telefoni per documentare gli eventi piuttosto che fuggire immediatamente. Questa considerazione invita a riflettere sulle caratteristiche e i comportamenti delle nuove generazioni, evidenziando l’importanza di comprendere il loro rapporto con la tecnologia e le emergenze.

Paolo Crepet, commentando un po’ controvoglia la strage di Crans-Montana, ha detto due cose fondamentali: la prima, che è assurdo incolpare i ragazzi per aver tirato fuori i telefoni per filmare le fiamme invece di darsela a gambe, visto che è una generazione praticamente nata col telefono in mano. La seconda, ancora più fondamentale: “Dovremmo fare in modo che i luoghi dove i ragazzi e le ragazze si incontrano e conducono la loro vita siano sicuri da tanti punti di vista”. Di una banalità che sconcerta, eppure. Perché è vero che a 16 anni si è abbastanza maturi da “uscire dal nido” per divertirsi da soli, ma è ancora più vero che la responsabilità di quello che accade o non accade a dei minorenni è degli adulti (detto che una discoteca o un locale pubblico deve essere sicuro per clienti di tutte le età). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

