La magia del presepe vivente di Agliate
Il presepe vivente di Agliate, tradizione consolidata della Brianza, si svolge ogni 26 dicembre nel borgo storico vicino alla basilica dei santi Pietro e Paolo. Durante questa giornata, il centro storico si trasforma in un villaggio della Palestina del I secolo, offrendo una rappresentazione della Natività con la partecipazione di numerosi figuranti. Un’occasione per vivere una tradizione autentica e coinvolgente, tra storia e cultura locale.
Il presepe vivente di Agliate è una delle tradizioni natalizie più radicate della Brianza. Ogni 26 dicembre il borgo storico che circonda la basilica dei santi Pietro e Paolo si trasforma in un villaggio della Palestina del I secolo, dando vita a una rappresentazione corale della Natività che coinvolge centinaia di figuranti e migliaia di visitatori. Nato nel 1976 su iniziativa del movimento di Comunione e Liberazione, il presepe vivente è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento fisso per la comunità. L’organizzazione è oggi condivisa con la comunità pastorale Spirito Santo, che coordina volontari, famiglie, associazioni e gruppi parrocchiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Ad Agliate tra fede e folclore. In migliaia al presepe vivente
Leggi anche: La magia del Presepe Vivente della Pieve di Arezzo
La magia del presepe vivente di Agliate.
Presepe vivente di Agliate, fino a 10mila presenze per la 49ª edizione - Fino a 10mila presenze al presepe vivente di Agliate: la 49ª edizione tra fede, storia e comunità, dedicata al Concilio di Nicea. mbnews.it
Presepe vivente Agliate 2024, oggi 26 dicembre/ Diretta streaming video: “il Bambino Gesù è la nostra pace” - Si rinnova la tradizione del Presepe vivente di Agliate in Brianza, oggi 26 dicembre 2024: come seguirlo in diretta video streaming. ilsussidiario.net
Presepe vivente Agliate 2025, oggi 26 dicembre/ Diretta video streaming: “amico mio, Dio si scomoda per me” - Da Nicea a Peguy nella sequela del Gesù fattosi bimbo IL VOLANTINO DEL PRESEPE VIVENTE AGLIATE 2025: ... ilsussidiario.net
Presepe Vivente cancellato, eventi rinviati al weekend con tombola e magia dei presepi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.