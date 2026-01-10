Il presepe vivente di Agliate, tradizione consolidata della Brianza, si svolge ogni 26 dicembre nel borgo storico vicino alla basilica dei santi Pietro e Paolo. Durante questa giornata, il centro storico si trasforma in un villaggio della Palestina del I secolo, offrendo una rappresentazione della Natività con la partecipazione di numerosi figuranti. Un’occasione per vivere una tradizione autentica e coinvolgente, tra storia e cultura locale.

Il presepe vivente di Agliate è una delle tradizioni natalizie più radicate della Brianza. Ogni 26 dicembre il borgo storico che circonda la basilica dei santi Pietro e Paolo si trasforma in un villaggio della Palestina del I secolo, dando vita a una rappresentazione corale della Natività che coinvolge centinaia di figuranti e migliaia di visitatori. Nato nel 1976 su iniziativa del movimento di Comunione e Liberazione, il presepe vivente è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento fisso per la comunità. L’organizzazione è oggi condivisa con la comunità pastorale Spirito Santo, che coordina volontari, famiglie, associazioni e gruppi parrocchiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La magia del presepe vivente di Agliate

Leggi anche: Ad Agliate tra fede e folclore. In migliaia al presepe vivente

Leggi anche: La magia del Presepe Vivente della Pieve di Arezzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La magia del presepe vivente di Agliate.

Presepe vivente di Agliate, fino a 10mila presenze per la 49ª edizione - Fino a 10mila presenze al presepe vivente di Agliate: la 49ª edizione tra fede, storia e comunità, dedicata al Concilio di Nicea. mbnews.it