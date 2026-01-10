La lunga triste storia della benevolenza d’occidente con l’Iran Pourquoi? chiede BHL
La relazione tra l’Occidente e l’Iran ha attraversato momenti complessi e contraddittori. La fotografia del 1979, con l’ayatollah Khomeini che scende dall’aereo, rappresenta un punto di svolta. Questa storia, fatta di alleanze, rotture e incomprensioni, invita a riflettere sulle motivazioni e sulle conseguenze di un rapporto che ha spesso suscitato domande e dubbi.
La fotografia Associated Press del 1° febbraio 1979, l’ayatollah Ruhollah Khomeini che scende la scaletta del Boing 747 di Air France all’aeropor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “Addio a un mito della musica”. Il triste annuncio, ha fatto la storia con le sue canzoni
Leggi anche: Benedetta Porcaroli a Verissimo: “Con Riccardo Scamarcio è la storia più lunga della mia vita”
La lunga triste storia della benevolenza d'occidente con l'Iran. “Pourquoi?”, chiede BHL - Il tema principale che guida la freddezza italiana nel sostegno all’opposizione iraniana è che far cadere gli ayatollah equivale a indebolire l’asse che da Mosca via Teheran ha armato e foraggiato Hez ... ilfoglio.it
Buongiorno. Una lunga dormita e poi il triste distacco... Triste in tutti i sensi...poi vi spiego. Soprattutto climaticamente... A presto mare"mio"...da me e dal mio giovanotto! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.