La lotta fattore vitale della natura umana che in Europa abbiamo scordato
La lotta è un elemento fondamentale della natura umana, spesso dimenticato nella società europea contemporanea. In un momento storico di grande trasformazione, è importante riscoprire il valore di affrontare le sfide con consapevolezza e determinazione. Riconoscere questa dimensione può aiutare a comprendere meglio il nostro passato e a orientare le scelte future, mantenendo saldo il rispetto per la complessità del nostro patrimonio culturale.
Gli europei, in questo momento cruciale della loro storia millenaria, dovrebbero restringere i concetti con cui si confrontano. Nel profluvio di discorsi, crisi, eventi storici ed emergenze permanenti, bisogna fare in modo di individuare un punto attorno a cui provare a riorganizzare la propria identità culturale. In fin dei conti basterebbe trovare un singolo concetto forte di cui riappropriarsi, un punto di leva fondamentale attraverso cui tentare di risollevare i nostri destini (o almeno da cui iniziare a parlarne). E questo concetto potrebbe essere, molto semplicemente, quello di “lotta”. La lotta è l’unica componente umana che “conferisce senso” a ciascun individuo e che, allo stesso tempo “fa muovere la macchina” sociale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Crisi climatica, lo storico Tecchiati: “Le società preistoriche avevano un legame fisico con la Natura, che noi abbiamo perso”
Leggi anche: Semplici: “Serie B avvincente. Lotta per la promozione apertissima. Secondo me sarà decisivo un fattore»
La lotta, fattore vitale della natura umana che in Europa abbiamo scordato.
La lotta, fattore vitale della natura umana che in Europa abbiamo scordato - Esserci è lottare, e lottare è produrre: innovazione, grandezza, e certo talvolta anche tragedia. ilfoglio.it
A Pisa va in scena un match dal sapore mondiale: Gilardino e Fabregas, due Campioni del Mondo, si affrontano sulle panchine di Pisa e Como. I nerazzurri sono in piena lotta salvezza e puntano sul fattore casa per conquistare tre punti fondamentali. I l - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.