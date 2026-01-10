La lotta fattore vitale della natura umana che in Europa abbiamo scordato

La lotta è un elemento fondamentale della natura umana, spesso dimenticato nella società europea contemporanea. In un momento storico di grande trasformazione, è importante riscoprire il valore di affrontare le sfide con consapevolezza e determinazione. Riconoscere questa dimensione può aiutare a comprendere meglio il nostro passato e a orientare le scelte future, mantenendo saldo il rispetto per la complessità del nostro patrimonio culturale.

Gli europei, in questo momento cruciale della loro storia millenaria, dovrebbero restringere i concetti con cui si confrontano. Nel profluvio di discorsi, crisi, eventi storici ed emergenze permanenti, bisogna fare in modo di individuare un punto attorno a cui provare a riorganizzare la propria identità culturale. In fin dei conti basterebbe trovare un singolo concetto forte di cui riappropriarsi, un punto di leva fondamentale attraverso cui tentare di risollevare i nostri destini (o almeno da cui iniziare a parlarne). E questo concetto potrebbe essere, molto semplicemente, quello di "lotta". La lotta è l'unica componente umana che "conferisce senso" a ciascun individuo e che, allo stesso tempo "fa muovere la macchina" sociale.

