La lite nel locale si conclude con un colpo di pistola | gravissimo un 38enne

Nella notte di Montecatini Terme si è verificato un episodio grave, con un uomo di 38 anni colpito da un colpo di pistola durante una lite nel centro della città. La vicenda, ancora in fase di chiarimento, solleva numerosi interrogativi sulle cause e le dinamiche dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per ricostruire i fatti e garantire la sicurezza pubblica.

MONTECATINI TERME – Un regolamento di conti, una lite degenerata nel sangue o forse un momento di cieca violenza: è ancora avvolta nell'orrore la dinamica di quanto accaduto questa notte, poco prima delle 1,30, nel cuore di Montecatini Terme. In un locale di piazza XX Settembre, la movida è stata squarciata dal rumore secco di uno sparo che ha colpito alla testa un uomo di 38 anni, ora sospeso tra la vita e la morte. La vittima, un cittadino di origine marocchino senza fissa dimora, si trovava all'interno del pubblico esercizio quando sarebbe scoppiata una discussione dai toni accesissimi con due fratelli di origini albanesi, di 31 e 33 anni.

