La Lega promette battaglia dopo il sì al Mercosur Lollobrigida soddisfatto e Patuanelli | Ha lavorato bene

La Lega si prepara a reagire dopo l’approvazione dell’accordo Mercosur, con commenti positivi da parte di alcuni esponenti come Lollobrigida e Patuanelli. Quest’ultimo, ex ministro dell’Agricoltura, riconosce il lavoro svolto, evidenziando i miglioramenti apportati. La questione ha suscitato diverse reazioni politiche, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Questo contesto evidenzia le tensioni e le valutazioni sulla nuova intesa commerciale.

Francesco Lollobrigida porta a casa gli ultimi ritocchi, che migliorano l’accordo. Sottovoce lo riconosce pure, dall’opposizione e da ex ministro dell’Agricoltura, uno come Stefano Patuanelli. Esultano gli industriali, un po’ meno (si fa per dire) lo fanno gli agricoltori che a Milano versano il latte per strada. Con loro, tra i trattori, c’è anche il senatore Gian Marco Centinaio: la Lega annuncia barricate. Il governo di Giorgia Meloni, alla fine, compie un’altra giravolta e dice ufficialmente sì all’accordo commerciale con il Sud America. Quel tipo di intesa a cui per anni la destra nazionalista e sovranista si è opposta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

