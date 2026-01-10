Benvenuti alla nostra guida ai film di questa stagione. Scopri le novità e le proposte più interessanti da vedere, con un occhio di riguardo alle uscite recenti e alle programmazioni cinematografiche. In questa edizione, segnaliamo la continuazione del successo di Checco Zalone con

Continua la marcia trionfale di Checco Zalone con Buen camino ancora al cinema Eden (alla 16, 18 e 21). Nonostante non sia il suo miglior film e neppure il suo film più divertente, il comico pugliese fa centro, entrando nella classifica dei dieci film più visti di sempre. Forse ci vorrebbe la spiegazione di un sociologo piuttosto che di un critico cinematografico. Di sicuro Zalone riporta in sala anche quel numeroso pubblico che va al cinema solo nei giorni delle feste natalizie. Sommando tutti gli incassi dei suoi sei film, si parla già di un totale di quasi trecento milioni di euro. Sempre all’Eden rimangono in programmazione anche Norimberga, film mediocre che comunque può contare su una ottima performance di Russell Crowe nel ruolo del criminale nazista Hermann Goering (alle 17 e 20,30), e Primavera, secondo lungometraggio di Damiano Michieletto, assolutamente convincente nel portare sullo schermo il libro di successo Stabat mater, premio Strega nel 2009. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La guida ai film. Una Primavera da guardare

